Altre pale eoliche a Casteldelci e Verghereto: «Ormai è un’invasione»

«È un assalto». Commenta così il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, la richiesta appena presentata da una società privata - e ora in fase di verifica amministrativa - per la costruzione di un altro impianto eolico onshore, oltre a opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Casteldelci (in Alta Valmarecchia), Verghereto (Forlì-Cesena), Badia Tedalda e Sestino, entrambe in provincia di Arezzo. Scorrendo le informazioni generali, riportate sulla pagina del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, alla voce “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, vengono previsti sette aerogeneratori per una potenza complessiva di 43,4 MW. L’impianto è denominato “Cactus Wind”, proprio come il nome della società proponente, che esacerbando gli animi, scatenerà altre polemiche.

