Alpinisti bloccati sul Gran Sasso, ricerche sospese. Spedizione riprogrammata per il 27 dicembre

RIMINI - Nuovamente sospese le ricerche dei due escursionisti santarcangiolesi rimasti bloccati sul Gran Sasso. Fortissime raffiche di vento e scarsa visibilità hanno costretto le squadra del Soccorso alpino partite questa mattina alle 8.30 a fare retrofront e tornare alla base di Campo Imperatore. Non è stato autorizzato, invece, il sorvolo dell’elicottero: troppo rischioso farlo alzare in volo. Con la giornata che giunge al termine le operazioni di recupero vengono riprogrammate per domani mattina, quando è previsto un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche.