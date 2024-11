“Alluvione in Romagna interventi per 870 milioni”: giovedì incontro in Regione con la struttura commissariale

“Siamo pronti a discutere domani con Regione, Autorità di bacino e ministero dell’Ambiente le priorità del Piano speciale preliminare”, in materia di ricostruzione post-alluvione. Dunque domani (giovedì 7 novembre) a Bologna si entrerà nel merito degli interventi, per circa 870 milioni di euro, indicati come prioritari da Viale Aldo Moro, spiega il colonnello Federico Collina della Struttura commissariale guidata da Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo questa mattina a Ecomondo a Rimini a un convegno sull’alluvione in Romagna.

“Il generale - spiega - vuole andare sul concreto, il Piano ha un orizzonte strategico di medio-lungo termine” e si punta a “estrapolare le priorità e ad anticipare dove si può. Per questo a Regione e Autorità di bacino, precisa, “abbiamo chiesto una visione strategica” e alle opere comprese nelle ordinanze del commissario è stato aggiunto “un novero importante di interventi”, sul quale verranno appunto individuate le priorità.

E, appunto, serve il nulla osta dell’Autorità di bacino per cominciare così “a strutturare il piano di finanziamento”. In campo si potranno mettere tutte le deroghe per snellire la fase di autorizzazione, ve che vanno sfruttate bene dai soggetti attuatori. Tra gli interventi ci sono casse di espansione, interventi di laminazione, di rimodellatura degli argini, ma, ribadisce Collina, “serve sinergia tra istituzioni locali, anche in riferimento alle problematiche con i privati. Non ne fanno parte invece le delocalizzazioni di edifici di cui si occupa un’ordinanza già attiva”.