Domani, mercoledì 5 marzo, il commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, fa nuovamente tappa in Romagna per un confronto con gli amministratori locali della provincia di Rimini sugli interventi in corso e quelli in cantiere. Con lui la sottosegretaria alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione Civile, Manuela Rontini. Al termine dell’incontro il commissario farà il punto della situazione in una conferenza stampa nella sede della Provincia di Rimini.