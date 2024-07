Alluvione, dalla Camera di Commercio 1,3 milioni a fondo perduto per le imprese di Forlì-Cesena e Rimini

Dopo il bando ‘Resistere’ con oltre 1,2 milioni di euro di contributi a fondi perduto a 496 imprese, a cui si sono aggiunti 800.000 euro quelle agricole, la Camera di commercio della Romagna lancia altre due nuove misure per le industrie colpite dall’alluvione nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. Complessivamente si tratta di contributi a fondo perduto per oltre 1,3 milioni di euro provenienti dalla ripartizione delle erogazioni liberali raccolte dalla Regione dopo gli eventi alluvionali e ripartite tra i territori colpiti, attraverso il sistema camerale. Sono il frutto di “un lavoro di confronto e di integrazione di strumenti diversi di erogazione dei contributi, e ciò consente di raggiungere il maggior numero di imprese in modo mirato, per fornire una risposta efficace e in tempi rapidi alle richieste di sostegno per il riavvio delle attività dopo le alluvioni del maggio 2023”, commenta il presidente Carlo Battistini.

Una misura riguarda il rifinanziamento per circa 330.000 euro del precedente intervento finanziario per 800.000 euro riservato alle imprese agricole: l’intervento continuerà a essere riservato per prestiti a breve, fino a 12 mesi, con contributo pari al 5% dell’ammontare del finanziamento, fino a un massimo di 7.000 euro e per prestiti di medio-lungo periodo con contributo pari al 10% dell’ammontare del finanziamento, fino a un massimo di 20.000 euro. L’altra misura riguarda l’attivazione del bando “Crescere 2024”, con lo stanziamento di un milione di euro destinato a tutte le imprese in grado di dimostrare di avere subito danni a seguito degli eventi alluvionali e impegnate a garantire la continuità d’impresa e il recupero della competitività.