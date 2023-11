Allerta smog in Emilia Romagna: da giovedì scattano i divieti

Da domani, giovedì 16 novembre, è allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna. Finita la parentesi in cui il meteo ha dato una mano a tenere basse le concentrazioni di polveri sottili, i valori tornano ad alzarsi nella pianura emiliana e anche in Romagna. La spia rossa si è accesa in seguito alle previsioni Arpae per i prossimi giorni: ed ecco già da domani, il ritorno dei blocchi a causa della presenza eccessiva di inquinanti nell’area. In tutte le province dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, scattano le misure emergenziali previste dal piano regionale. I divieti restano in vigore almeno fino a venerdì quando è prevista una nuova giornata di controllo.

Cosa prevedono le misure emergenziali

Nell’area interessata dalle restrizioni della circolazione, dalle 8.30 alle 18.30: divieto di circolazione per i veicoli benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 e Euro 2, veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, veicoli GPL/benzina o metano/benzina Euro 0 (pre euro) e Euro 1, ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro) e Euro 1.

Riduzione di 1 °C della temperatura negli ambienti riscaldati (sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive), divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle, divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.), divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, divieto di spandimento di liquami zootecnici e potenziamento dei controlli sui veicoli.