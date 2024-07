Allerta meteo in tutta la Romagna, ecco gli adempimenti necessari da stanotte

E’ disposta per tutta la Romagna e nell’intero territorio regionale l’allerta meteo di tipo giallo, dalla mezzanotte di oggi e per le successive ventiquattro ore. Il motivo è l’evolvere di condizioni che faciliterranno, soprattutto domani, lo sviluppo di temporali di forte intensità, in attenuazione dalla serata, con possibili effetti e danni associati.

A tal proposito, l’Ufficio circondariale marittimo raccomanda, per le imbarcazioni, il rinforzo degli ormeggi, l’incremento dei servizi di guardiania in banchina. Laddove necessario, inoltre, le cooperative bagnini ed i titolari di strutture in concessione lungo la costa ed in ambito portuale dovranno interdire la frequenza di persone presso le aree maggiormente soggette ad allagamento/inondazione.