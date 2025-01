Allarme scontri tra tifosi: la Questura di Rimini alza il livello di guardia nei campionati minori di calcio

Da Bellaria a Gatteo, troppo alto il rischio scontri tra tifoserie anche nelle categorie minori. Al punto che, dopo gli episodi degli ultimi mesi, è scattato il campanello d’allarme. E c’è bisogno d’intervenire. Come ha fatto la questora di Rimini, Olimpia Abbate che, con l’obiettivo di prevenire qualsiasi forma di violenza ultrà, venerdì scorso ha predisposto un ordine di servizio per richiamare Digos e comandanti delle Compagnie dei Carabinieri della provincia di Rimini a potenziare l’attività informativa sulle gare dei campionati minori ritenute sensibili per numero di spettatori ospiti previsti o per eventuali altre criticità.

