Alla Biblioteca Gambalunga un nuovo servoscala grazie al Lions Club Rimini Malatesta

Il secondo piano della Biblioteca Gambalunga è ora raggiungibile da tutti. Nel pomeriggio di ieri, è stato inaugurato il nuovo servoscala con pedana donato dal Lions Club Rimini Malatesta, attraverso la Fondazione Lions Clubs, per un valore complessivo di oltre 17.700 euro. L’intervento comprende la fornitura e l’installazione dell’impianto, lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio montascale ormai fuori uso, e permette a chi ha difficoltà motorie o si muove in carrozzina di accedere agli spazi dedicati alle attività aperte al pubblico.

Alla cerimonia, davanti all’ingresso della biblioteca, hanno partecipato il direttore Paolo Zanfini, l’assessore alla Cultura Michele Lari e l’assessore ai Servizi sociali Kristian Gianfreda. Per il Lions Club Rimini Malatesta erano presenti il consigliere e past president Gabriele Chiodi e il consigliere Germano De Pace, insieme a Sara Geniola, ideatrice e sostenitrice del progetto. Agli esponenti del club gli assessori hanno consegnato la medaglia celebrativa del Bimillenario dell’Arco d’Augusto, come segno di ringraziamento da parte dell’Amministrazione.

Il nuovo dispositivo supera gli ultimi cinque gradini che conducono al secondo piano, dove si svolgono prevalentemente attività didattiche e gruppi di lettura. Con la sostituzione del vecchio montascale, rimasto inutilizzato, questi ambienti tornano pienamente fruibili e possono ospitare iniziative rivolte a un pubblico più ampio. La donazione era stata accolta dalla Giunta comunale lo scorso luglio, che ne aveva riconosciuto il valore per rendere gli spazi culturali della città più accessibili e inclusivi.

L’inaugurazione si inserisce anche nel lavoro di ricerca di sponsor e collaborazioni portato avanti dal Comune. L’Amministrazione ha collocato nelle adiacenze del servoscala, una targa dedicata alla Fondazione Lions Clubs. Un contributo concreto all’abbattimento delle barriere architettoniche, che amplia a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di partecipare alle attività culturali, educative e di lettura della Gambalunga.