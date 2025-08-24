Alba burrascosa in Romagna, venti impetuosi a 122 km/h, grandine e strade come fiumi nel Riminese. Auto e bus bloccati in un sottopasso

Rimini
  • 24 agosto 2025
Strade trasformate in corsi d’acqua, sottopassi allagati con auto e persino un autobus semi sommersi come nella zona sportiva La Valletta a Bellaria-Igea Marina, venti impetuosi fino a 122 km/h sempre a Bellaria, 75 millimetri di pioggia caduti e grandine. Un’alba burrascosa quella vissuta lungo il litorale in Romagna a causa di un passaggio temporalesco che ha colpito tutta la costa, dal Ravennate fino al Riminese provocando disagi alla circolazione (auto e veicoli in transito sono stati costretti a fermarsi e a ripararsi in aree di servizio e sotto a ponti e viadotti nelle fasi più intense della perturbazione) e danni.

