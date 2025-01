Al via i saldi invernali: dal 4 gennaio 60 giorni di sconti in Emilia-Romagna

Il tanto atteso periodo dei saldi invernali prenderà il via il 4 gennaio nella nostra regione e durerà 60 giorni consecutivi. Questa occasione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera acquistare abbigliamento, calzature e accessori di qualità a prezzi scontati. I saldi offrono anche ai commercianti la possibilità di smaltire le rimanenze di magazzino, recuperando parte delle perdite dovute al calo dei consumi e all’aumento dei costi di gestione, in particolare delle bollette energetiche. Inoltre, aiutano a contrastare la concorrenza di sconti anticipati e promozioni come quelle del Black Friday.

Settore abbigliamento e calzature al centro

In Emilia-Romagna, il settore più coinvolto dai saldi è quello dell’abbigliamento e delle calzature, con circa 4.800 punti vendita attivi. Gli sconti iniziali partiranno mediamente dal 30%, per poi aumentare progressivamente nelle settimane successive.

Secondo un’analisi di Confesercenti Emilia Romagna, in linea con i dati IPSOS per Confesercenti nazionale, le famiglie della regione prevedono di spendere circa 260 euro, una cifra superiore di 40 euro rispetto alla media nazionale. La maggior parte del budget sarà destinata all’acquisto di capi di abbigliamento e calzature.

Shopping nei negozi fisici prevale sull’online

Nonostante la crescente popolarità dello shopping online, l’80% dei consumatori sceglierà di acquistare nei negozi fisici. Confesercenti Emilia Romagna invita i clienti a rivolgersi ai negozi di fiducia, dove è possibile trovare ottimi affari e usufruire di un servizio personalizzato.

Il decalogo dei saldi sicuri

Per garantire un’esperienza di shopping positiva e trasparente, Confesercenti Emilia Romagna ricorda ai propri associati di rispettare il “Decalogo dei buoni saldi”:

Rispettare i tempi: avviare i saldi esclusivamente nel periodo ufficiale.

Trasparenza sugli sconti: indicare chiaramente la percentuale di sconto applicata.

Specificità degli sconti: evitare riferimenti generici e applicare gli sconti a tutti i prodotti indicati.

Separazione delle merci: distinguere nettamente i prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno.

Prezzi visibili: riportare sempre il prezzo originario e quello scontato.

Pagamenti elettronici: accettare carte di credito e pagobancomat.

Accessibilità del negozio: rendere l’interno del punto vendita facilmente visibile dall’esterno.

Sostituzione della merce: garantire la possibilità di cambio anche durante i saldi.

Servizi post-vendita: effettuare riparazioni richieste dal cliente.

Cortesia: offrire un servizio sempre cordiale e professionale.

I saldi rappresentano un momento speciale per consumatori e commercianti: un’occasione per fare ottimi acquisti e sostenere il commercio locale.