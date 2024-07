Al mare in Romagna in treno: la tendenza europea ora fa breccia anche tra gli italiani

Non solo la stragrande maggioranza degli italiani resterà in patria per le vacanze, ma moltissimi raggiungeranno le località di villeggiatura, specie nella costa adriatica, col treno. Una tendenza, questa, che secondo uno studio di Trainline coinvolge quasi due terzi degli europei (62%) e la metà degli italiani (56%).

In riviera in treno

L’app per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, ha infatti analizzato l’impatto del turismo estivo sul sistema ferroviario, focalizzandosi sulle mete più apprezzate per l’estate raggiungibili in treno. E ne risulta che le tratte internazionali più popolari sono Nizza-Ventimiglia, Zurigo-Milano Centrale e Monaco di Baviera-Verona. I treni transfrontalieri stanno quindi consolidando la loro posizione come una delle opzioni preferite dai viaggiatori, con Nizza che si attesta come la città straniera più visitata in treno dall’Italia quest’estate, si spiega da Trainline. Tra le mete preferite ci sono quelle della Riviera adriatica, tra Emilia-Romagna e Marche mentre le città servite dall’alta velocità mantengono il primato e diventano punti di snodo verso le coste e le vicine mete balneari: Milano, Roma e Napoli. Tuttavia, le località che hanno visto il maggiore aumento di viaggiatori tra luglio e agosto sono quelle ‘da mare’. In particolare, nello studio si nota la rimonta appunto tra luglio e agosto di Cattolica-San Giovanni-Gabicce con +134%, Porto San Giorgio-Fermo con +133% e Riccione con +128%. I passeggeri si dirigono in particolare verso la costa romagnola, a partire da Milano che ha visto un aumento del 42% dei passeggeri diretti a Rimini nel periodo analizzato.

Tanta Romagna

Guardando all’intera classifica, la tendenza è ancora più evidente, in quanto ben sei tra le prime 10 destinazioni sono località balneari della costa Adriatica tra Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo: alle prime tre si aggiungono, infatti, Bellaria (126%) Cervia-Milano Marittima (86%) e Vasto San Salvo (78%), si osserva. Le altre destinazioni di punta includono la Campania (Pisciotta-Palinuro 123%), la Liguria (Diano 102%) e la Calabria (Rosarno 102%), stazioni rinomate che raggiungono alcune delle spiagge italiane più famose.