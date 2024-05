Al mare in Romagna, ecco le 8 Bandiere Blu per il 2024

Verso l’estate, la Romagna si gode 8 Bandiere Blu. Un riconoscimento che hanno ottenuto i tratti di mare di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro, Bellaria Igea Marina, Riccione e Misano Adriatico.

In totale salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024, dieci in più dell’anno scorso. Vessillo che quest’anno, per la 38/a edizione, sventolerà su 485 spiagge con mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l’11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma.