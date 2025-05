Una spiaggia illuminata fino all’alba, con ampie distanze fra gli ombrelloni, dove poter cenare con la vista sul mare, ‘plastic free’ e ‘smoke free’. Sono alcuni dei servizi e delle opportunità confermati dall’ordinanza balneare 2025 in via di pubblicazione da parte del settore turismo e demanio del Comune di Rimini. I punti contenuti nell’ordinanza sono stati illustrati dall’amministrazione nell’ambito del tavolo tecnico che riunisce le associazioni di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali del settore balneare convocato nei giorni scorsi per condividere le disposizioni per la stagione ormai alle porte a integrazione di quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna in tema di esercizio dell’attività balneare e uso del demanio marittimo. Misure orientate a potenziare i servizi a favore dei bagnanti per vivere la spiaggia nel pieno delle sue potenzialità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla valorizzazione ambientale.

La prima e principale novità riguarda la durata della stagione: si parte sabato 17 maggio per arrivare a domenica 21 settembre, risultando quindi allungata di una settimana rispetto allo scorso anno, data la settimana di anticipo al via dell’attività balneare. Una scelta dettata dalla necessità di adeguamento alle disposizioni del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, sulla base delle indicazioni nazionali, che disciplinano il servizio di salvamento previsto come obbligatorio dal terzo weekend di maggio al terzo di settembre (17 maggio al 21 settembre).