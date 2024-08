Agli incontri per La Terrazza della Dolce Vita 2024 a Rimini il magistrato del delitto di Pierina: “Le domande dei giornalisti aiutano a fornire prove”

Tanta attualità per La Terrazza della Dolce Vita 2024. Nella serata di martedì infatti, nel salotto della coppia Ventura-Terzi al Grand hotel di Rimini, Gianluigi Nuzzi, storico volto di Quarto grado, ha intervistato Daniele Paci, sostituto procuratore di Rimini che sta seguendo il caso del delitto di Pierina Paganelli, a cui è stato chiesto come la giustizia vive “L’abbraccio mortale della stampa. Il lavoro dei giornalisti come si coniuga al lavoro della giustizia?”. Paci ha risposto in modo positivo per i giornalisti: “Io non trovo questo abbraccio mortale. Vengono forniti altri punti di vista e a volte anche delle prove. Io non posso andare a interrogare chiunque se non dando tutte le garanzie di legge, ma se un giornalista gli mette un microfono sotto il naso e lui parla io posso utilizzare quello che dice come documento che mi varrà nel processo contro di lui”.