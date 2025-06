Affitti brevi turistici, l’Emilia-Romagna vuole una legge entro l’estate

La Regione Emilia-Romagna punta dritta verso la legge regionale sugli affitti brevi. Oggi gli assessori alla Casa e al Turismo, Giovanni Paglia e Roberta Frisoni, stanno incontrando gli stakeholder del settore, dai proprietari immobiliari ai Comuni (presenti gli assessori di Bologna e Rimini, le due città dove il boom degli affitti brevi sta creando più tensioni), dalle piattaforme di prenotazione ai sindacati inquilini. L’obiettivo è arrivare entro la fine dell’anno ad una normativa che regolamenti gli affitti turistici, con ‘paletti’ differenti a seconda delle realtà locali. Mentre proseguirà il confronto con le realtà del settore “durante l’estate faremo comunque partire anche il cantiere tecnico di scrittura della norma - dice Paglia - l’idea sarebbe di arrivare a settembre con una bozza da consegnare all’Assemblea legislativa. Se riusciamo a stare in questi tempi vuol dire che per la fine dell’anno noi approviamo la legge”.

Sulle norme che conterrà la legge gli assessori però non si sbilanciano. Prima “vogliamo ascoltare le parole di tutti, vogliamo prenderle molto sul serio e allo stesso modo ci riserviamo la massima possibilità di decidere secondo gli strumenti della politica”, dice ancora Paglia. L’obiettivo comunque, oltre a difendere gli affitti a lungo termine letteralmente ‘esplosi’ in alcune realtà, tanto da diventare insostenibili per molte famiglie, è anche quello di evitare una ‘concorrenza sleale’ con gli alberghi e le altre strutture ricettive. Il tema degli affitti brevi, sottolinea da parte sua Frisoni, la titolare del Turismo in Regione, “ha varie sfaccettature. Ci possono essere territori, come le aree interne, montane o periferiche, dove anche l’opportunità di affitti brevi magari crea occasioni di ricettività turistica che altrimenti magari mancherebbero, mentre in altri territori questa tematica sta generando tensioni, a volte anche conflittualità”. In base al report dell’osservatorio del mercato immobiliare in alcune zone dell’Emilia-Romagna come Bologna o la riviera il valore degli affitti brevi turistici si attesta ormai attorno tra i 16,6 e i 19,2 euro al metro quadro mensili. L’incontro di questo pomeriggio a Bologna è il primo organizzato con le varie realtà del settore all’interno di un percorso di confronto che durerà tutta l’estate.