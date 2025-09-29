Affitti brevi in Emilia-Romagna: ecco la prima bozza del progetto di legge della Regione

Prosegue in Emilia-Romagna il percorso di confronto sul progetto di legge regionale sugli affitti brevi. Un percorso attivato a giugno, che la settimana scorsa ha registrato un ulteriore confronto con i soggetti interessati e che oggi ha visto la Regione inviare a Comuni, associazioni e stakeholder, il testo preliminare del provvedimento.

L’obiettivo è fornire alle amministrazioni locali uno strumento chiaro e flessibile, in grado di adattarsi alle diverse realtà territoriali. I Comuni potranno scegliere se e come intervenire, definendo modalità e criteri di applicazione in base alle esigenze specifiche, così da garantire un equilibrio tra residenzialità, qualità dell’offerta ricettiva e sviluppo turistico.

“Con questo provvedimento- affermano gli assessori regionali alla Casa, Giovanni Paglia, e al Turismo e Commercio, Roberta Frisoni– intendiamo mettere a disposizione delle amministrazioni locali uno strumento urbanistico efficace, che tiene insieme esigenze diverse: la tutela della residenzialità, la qualità e la sicurezza degli immobili, la valorizzazione dell’offerta turistica. L’obiettivo è dare ai Comuni la possibilità di decidere in autonomia come e quando intervenire, in base alle caratteristiche del proprio territorio”.