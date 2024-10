Aetna Group, blocco degli straordinari

RIMINI. Blocco degli straordinari alla Aetna Group, nelle tre sedi di Villa Verucchio, Castel San Pietro Terme e Valsamoggia. I dipendenti dell’azienda, nota per le business units Robopac Packers e Robopac Systems e leader nel mondo del packaging, sono in stato d’agitazione e almeno fino al 15 ottobre non faranno straordinari. La Fiom-Cgil di Rimini, Bologna e Imola e la Fim-Cisl di Rimini sono in trattativa con l’azienda per il rinnovo dei contratti integrativi dal mese di maggio. “Nonostante i numerosi incontri, su certe materie gli avanzamenti sono ancora insufficienti. In questi anni i marchi di Aetna Group hanno conosciuto uno sviluppo importante che però non si è riflettuto in maniera corrispondente sulla valorizzazione dei dipendenti”, contestano i sindacati. “Auspicavamo che il primo sciopero degli stabilimenti del gruppo del 28 giugno scorso avesse aperto una riflessione interna ma evidentemente non è stato sufficiente.

L’azienda ha delle importanti ambizioni di mercato. Pensiamo che questo sia comprensibile, ma questo deve andare di pari passo con un riconoscimento delle richieste sindacali su orario di lavoro, salario, conciliazione fra tempi di vita e di lavoro”, scandiscono le sigle dei metalmeccanici. “Nelle prossime settimane sono già fissati diversi incontri, per cui le organizzazioni sindacali rimangono in attesa di segnali di disponibilità da parte di Aetna Group. C’è la disponibilità a sospendere le iniziative, ma solo a fronte di proposte significative”, è il messaggio dei sindacati.