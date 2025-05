Aeroporto di Rimini, da gennaio ad aprile quasi 62mila passegeri: “Un +17% rispetto al 2024”

Da gennaio ad aprile 2025 hanno volato dal Fellini 61.872 passeggeri, con un incremento del 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 29% rispetto al 2019. Con un tasso di riempimento, il load factor, pari al 79%. “Un dato molto rilevante - rileva la nota dell’Aeroporto - soprattutto se inquadrato nella stagione invernale”.

Nel comunicare la crescita costante dei dati di traffico aereo, AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Rimini e San Marino, sottolinea il ruolo da traino per la crescita del traffico passeggeri del mese di aprile: “un mese che ha registrato - spiega Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014 - un incremento del 27,5% rispetto allo stesso mese del 2024 ed un significativo +53% rispetto ad aprile 2019. Questi dati, compresi quelli cumulativi da inizio anno, sono in linea con le nostre previsioni iniziali, che stimano un volume totale a fine anno di circa 450 mila passeggeri. È importante sottolineare che, da aprile, ha iniziato a operare per la prima volta anche EasyJet, con voli verso London Gatwick e Basilea. I primi 10 voli hanno registrato un load factor del 73%, evidenziando un buon livello di occupazione per i primi voli di una nuova destinazione”.