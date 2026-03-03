Aeroporto, de Pascale difende il piano della Regione e tranquillizza Bologna VIDEO

BOLOGNA. Il Comune e i sindacati a Bologna sono preoccupati del nuovo piano regionale degli aeroporti che provocherebbe problemi occupazionali al Marconi rivedendone i voli? “Mi sento di tranquillizzare assolutamente, non c’è in questo momento alcuna crisi occupazionale al Marconi di Bologna, che anzi sta avendo performance eccezionali in questi ultimi anni. Il Marconi sta mettendo in campo un piano di investimenti poderoso per far fronte ad una crescita che è stata probabilmente più veloce di quella che tutti avremmo potuto stimare”. Lo chiarisce il presidente della Regione Michele de Pascale tornando a difendere, dalle critiche nel capoluogo, il nuovo piano degli aeroporti dell’Emilia-Romagna. “Bologna- ricorda interpellato il presidente a margine di un incontro oggi in città- sta investendo per gestire la sua crescita. Dall’altra parte, nel nostro programma avevamo scritto delle cose chiare: l’obiettivo di crescita ulteriore, molto significativa, deve essere assorbito in qualità dal Marconi, che deve e può qualificare la sua offerta. In questo la Regione è a fianco del Marconi”. Ma, richiama de Pascale, “gli obiettivi di quantità dei passeggeri non possono essere gestiti solo dal Marconi, dire che questo è scontato è poco. L’idea di sfruttare tutto il sistema aeroportuale regionale, quindi, era un impegno nel nostro programma e lo stiamo rispettando. Basta andare in Veneto e in Lombardia per vedere che c’è una pluralità di scali. Anche l’Emilia-Romagna usa una strategia di questo tipo”. In sala, ad un convegno Cisl al San Filippo Neri, lo ribadisce il presidente della Regione: “Dico le stesse cose sugli aeroporti in qualsiasi città vada, Bologna, Rimini, Forlì o Parma”.