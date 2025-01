Addio Olga Diodati in Salciccia, signora del turismo riccionese

Addio a Olga Diodati in Salciccia, signora del turismo riccionese. Se n’è andata, ieri, all’età di 83 anni, a quasi un mese dalla scomparsa del marito, il coetaneo Rodolfo Salciccia, deceduto il 9 dicembre scorso, abruzzese come lei e figura chiave dell’imprenditoria italiana. Al suo fianco, Olga ha contribuito a trasformare il Gruppo Salcef, oggi quotato in borsa, in un colosso a livello internazionale del settore ferroviario. Tutto iniziò nel 1975 quando il consorte, nato da una famiglia contadina, dopo aver lanciato un’attività nel settore delle costruzioni civili, si decise a acquistare una piccola società ferroviaria, la Cos.Fer., per l’appunto, con appena 20 dipendenti rispetto agli attuali mille.

La passione per Riccione

Risale, invece, agli anni Ottanta il colpo di fulmine per Riccione, la città romagnola, che la coppia elesse a luogo di ulteriori investimenti e dove acquistò una serie di strutture ricettive di pregio: il Grand hotel Des Bains, gli hotel Boemia e Kent e, infine, Le Conchiglie. Filo rosso di queste scelte furono le inaugurazioni alla presenza di celebrità del piccolo schermo, per la prima volta impegnate a tagliare nastri in Riviera, ma anche gli investimenti a molti zeri finché, una decina di anni dopo, gli alberghi vennero venduti, uno dopo l’altro. Nel 2000 anche “Le Conchiglie” passò di mano, aggiungendo un tassello all’impero dell’imprenditore bellariese Gino Aldo Foschi, detto “Veleno”.

«Avanti anni luce»

Negli anni Novanta, tornata al paese di origine, pur mantenendo una residenza nella Perla Verde, Olga aveva avviato, oltre alla discoteca Royalton, rinomata in tutta la penisola, anche il Rolling Park, un complesso multifunzionale con discoteca e piscina, fiore all’occhiello di Tagliacozzo, poi divenuto un centro sportivo all’avanguardia che calamitava migliaia di atleti, ogni anno, oltre a semplici appassionati. L’imprenditore balneare, Simona Mulazzani, che è stata uno dei suoi collaboratori di fiducia, ricorda Olga come «una donna energica e alla mano, tanto sensibile quanto rigorosa verso i dipendenti, votata alla famiglia oltre che un’imprenditrice lungimirante, avanti anni luce rispetto agli altri albergatori. Era, non da ultimo, - sottolinea - anche un’amante della natura». Dall’Abruzzo lo staff l’ASD Tagliacozzo 1923 «si stringe in un forte abbraccio alle famiglie Diodati e Salciccia e, in particolare, a Gilberto e a Valeriano, in questo nuovo momento di dolore, per la scomparsa della signora Olga». Al cordoglio generale si unisce anche il Comune di origine. Olga lascia i figli Gilberto, ora presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Salcef, e Valeriano, amministratore delegato della stessa azienda. I suoi funerali si terranno domani, giovedì, alle 11, nella chiesa della Madonna dell’Oriente a Tagliacozzo.