Addio a Sebastiano Cevoli, storico comandante della BellaRimini

Rimini
Sebastiano “Franco” Cevoli
Sebastiano “Franco” Cevoli
La storica BellaRimini
La storica BellaRimini

Torre Pedrera piange il suo comandante. Sebastiano Cevoli, 75 anni, si è spento mercoledì dopo una lunga malattia. «Il mare e la BellaRimini – fa sapere la famiglia annunciando la scomparsa – sono stati la sua vita». Una storia familiare quella Cevoli - conosciuto col nome “Franco” e soprannominato “Budi” dagli amici di una vita - legata per oltre trent’anni a doppio filo alla marineria locale e al turismo riminese, esempio di passione e dedizione. E sempre i familiari lo ricordano, dando la triste notizia, anche come «una guida sicura, un esempio di passione e dedizione».

I primi anni ‘80

Un mestiere che il capitano Sebastiano Cevoli ha imparato molto presto, al fianco del padre Amedeo prima e proseguito da solo poi, entrando a far parte della storia turistica di Rimini nord già nei primi anni ’80 con le escursioni proposte dalla motonave Queen Elizabeth, per tanti anni presenza fissa al pontile dello stabilimento balneare Bagno Giorgio. Poi, successivamente, il cambio di zona e l’ampliamento dell’offerta – dalle tradizionali gite estive ad alcune proposte invernali - con l’entrata in squadra della più moderna motonave BellaRimini. Nel 2022 Cevoli cede il timone alla terza generazione, rappresentata dal figlio Matteo che oggi prosegue con la stessa passione del padre l’attività di famiglia. Unanime il cordoglio espresso in queste ore da compaesani e turisti alla moglie Licia e ai figli Mirco e Matteo.

I funerali

In tanti ricordano il comandante Sebastiano Cevoli come una persona estremamente cordiale e sorridente che ha accompagnato generazioni di villeggianti e residenti alla scoperta di località della costa romagnola in mini crociere diurne (Porto Verde e Cesenatico tra le mete più amate) allietate da «musica, allegria e tanto pesce alla griglia con pane e ottimo vini dei colli romagnoli», come recitava un annuncio ancora ben impresso nella memoria locale a cui ha prestato la voce un altro pilastro della riminesità, il compianto Marco Magalotti, giornalista di VGA TeleRimini. L’ultimo saluto a Sebastiano “Franco” Cevoli si terrà domani alle ore 10.30 presso la chiesa della Beata Vergine del Carmine di Torre Pedrera. La marineria riminese si unisce al lutto ricordando il comandante Cevoli per la professionalità e l’immancabile sorriso che non lo ha abbandonato nemmeno nei momenti difficili che ne hanno segnato gli ultimi anni.

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