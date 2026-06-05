Addio a Sebastiano Cevoli, storico comandante della BellaRimini

Torre Pedrera piange il suo comandante. Sebastiano Cevoli, 75 anni, si è spento mercoledì dopo una lunga malattia. «Il mare e la BellaRimini – fa sapere la famiglia annunciando la scomparsa – sono stati la sua vita». Una storia familiare quella Cevoli - conosciuto col nome “Franco” e soprannominato “Budi” dagli amici di una vita - legata per oltre trent’anni a doppio filo alla marineria locale e al turismo riminese, esempio di passione e dedizione. E sempre i familiari lo ricordano, dando la triste notizia, anche come «una guida sicura, un esempio di passione e dedizione».

I primi anni ‘80

Un mestiere che il capitano Sebastiano Cevoli ha imparato molto presto, al fianco del padre Amedeo prima e proseguito da solo poi, entrando a far parte della storia turistica di Rimini nord già nei primi anni ’80 con le escursioni proposte dalla motonave Queen Elizabeth, per tanti anni presenza fissa al pontile dello stabilimento balneare Bagno Giorgio. Poi, successivamente, il cambio di zona e l’ampliamento dell’offerta – dalle tradizionali gite estive ad alcune proposte invernali - con l’entrata in squadra della più moderna motonave BellaRimini. Nel 2022 Cevoli cede il timone alla terza generazione, rappresentata dal figlio Matteo che oggi prosegue con la stessa passione del padre l’attività di famiglia. Unanime il cordoglio espresso in queste ore da compaesani e turisti alla moglie Licia e ai figli Mirco e Matteo.

I funerali