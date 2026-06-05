Addio a Sebastiano Cevoli, storico comandante della BellaRimini

Torre Pedrera piange il suo comandante. Sebastiano Cevoli, 75 anni, si è spento mercoledì dopo una lunga malattia. «Il mare e la BellaRimini – fa sapere la famiglia annunciando la scomparsa – sono stati la sua vita». Una storia familiare quella Cevoli - conosciuto col nome “Franco” e soprannominato “Budi” dagli amici di una vita - legata per oltre trent’anni a doppio filo alla marineria locale e al turismo riminese, esempio di passione e dedizione. E sempre i familiari lo ricordano, dando la triste notizia, anche come «una guida sicura, un esempio di passione e dedizione».