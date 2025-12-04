Addio a Mozart, storico dj della Baia degli Angeli

Lutto nel mondo della musica e dell’intrattenimento. È morto a 67 anni Claudio Rispoli, in arte “Mozart”, dj, produttore e musicista tra i pionieri del clubbing italiano. Nato ad Ancona nel 1958, aveva studiato pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro: il soprannome “Mozart” nacque proprio dai suoi trascorsi di formazione classica. «A 16 anni suonavo al Paradiso di Rimini e la gente ha iniziato a chiamarmi così», raccontava. Dalla consolle del New Jimmy e della Baia degli Angeli di Gabicce creò, insieme a Daniele Baldelli, un linguaggio nuovo, tra funk, soul e rock, che avrebbe ispirato generazioni di dj. Negli anni ’90 fu tra i fondatori dei Jestofunk e dei Double Dee, portando l’Italia nelle classifiche internazionali con la hit “Found Love”. Con la sua musica, Rispoli trasformò la pista in un viaggio sonoro: così lo ricordano oggi amici e colleghi, salutando un maestro che ha fatto ballare intere generazioni.

Luca De Gennaro: “Ogni dj set diventava una sinfonia”

Commosso il ricordo di Luca De Gennaro, notissimo giornalista e critico musicale: “Mai nome d’arte fu più azzeccato. Claudio Rispoli era un dj che componeva musica attraverso le sue selezioni, usava i dischi come strumenti di un’orchestra, e ogni dj set diventava una sinfonia. Aveva un gusto, una conoscenza del suono, una raffinatezza unici. Mozart è stato un iniziatore, un innovatore, ha inventato un linguaggio, ha rappresentato l’epoca più gloriosa del clubbing, ha influenzato generazioni di dj ma nessuno ha mai raggiunto le sue vette creative. Ha attraversato da protagonista i mondi più sotterranei e notturni, sempre con quel sorriso sornione di chi ha capito, e la gentilezza semplice di una persona per bene. Ora anche lui è lassù, con Claudio Coccoluto, MarcoTrani e Frankie Knuckles”.

Dj Ebreo: “Sei l’angelo della Baia che vola più in alto”