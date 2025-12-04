Addio a Mozart, storico dj della Baia degli Angeli

Lutto nel mondo della musica e dell’intrattenimento. È morto a 67 anni Claudio Rispoli, in arte “Mozart”, dj, produttore e musicista tra i pionieri del clubbing italiano. Nato ad Ancona nel 1958, aveva studiato pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro: il soprannome “Mozart” nacque proprio dai suoi trascorsi di formazione classica. «A 16 anni suonavo al Paradiso di Rimini e la gente ha iniziato a chiamarmi così», raccontava. Dalla consolle del New Jimmy e della Baia degli Angeli di Gabicce creò, insieme a Daniele Baldelli, un linguaggio nuovo, tra funk, soul e rock, che avrebbe ispirato generazioni di dj. Negli anni ’90 fu tra i fondatori dei Jestofunk e dei Double Dee, portando l’Italia nelle classifiche internazionali con la hit “Found Love”. Con la sua musica, Rispoli trasformò la pista in un viaggio sonoro: così lo ricordano oggi amici e colleghi, salutando un maestro che ha fatto ballare intere generazioni.