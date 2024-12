La comunità riminese piange la scomparsa di Monica Paliaga. In una nota, il Comune l’ha ricordata citando il suo grande impegno a livello sociale: “Con grande dolore l’Amministrazione Comunale di Rimini si unisce al lutto per la perdita di Monica Paliaga, figura di grande spessore e riferimento imprescindibile per la nostra comunità. Per anni, Monica, come delegato provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha rappresentato un pilastro fondamentale nell’organizzazione e nella promozione delle iniziative commemorative legate ai tragici eventi del confine orientale, distinguendosi per rigore e dedizione.

Monica Paliaga, laureata con lode in Scienze della Comunicazione e in Psicologia, ha arricchito il mondo accademico con il suo insegnamento in Psicologia del Linguaggio presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione di Urbino e quella di Scienze della Formazione a Rimini. Autrice di numerosi articoli e approfondimenti scientifici, ha collaborato con prestigiose testate come Coaching Time, Performance Magazine, Coach Mag e Strength & Conditioning.

Non solo un’eccellenza accademica, Monica è stata anche un’atleta appassionata. Ha fatto parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e della Squadra Master di Misano Adriatico, gareggiando nelle discipline di velocità e salto in lungo. Con la stessa energia, ha dedicato la sua vita ad aiutare atleti e professionisti a superare le proprie sfide e a raggiungere traguardi straordinari, offrendo supporto anche alle aziende per migliorare il lavoro di squadra e la coesione dei gruppi.

Nel marzo 2024, Monica è stata insignita del premio “Eccellenza Donna 2024” a Rimini, nell’ambito della quarta edizione di un progetto promosso dal Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia. Un riconoscimento, destinato a donne che si distinguono per passione, merito e coraggio, che testimonia il valore straordinario del suo impegno personale, professionale e sociale.

L’Amministrazione Comunale esprime vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Il ricordo di Monica Paliaga resterà vivo come esempio di dedizione, talento e amore per la comunità”.