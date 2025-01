Addio a Luca Perazzini, un migliaio di persone nella chiesa di San Vito per l’ultimo saluto all’alpinista morto sul Gran Sasso

Un migliaio di persone ha dato stamani l’estremo saluto a Luca Perazzini, uno dei due alpinisti morti di recente sul Gran Sasso per assideramento. Gremita la chiesa di San Vito e stracolmo il sagrato antistante dove, alla fine della cerimonia presieduta da quattro celebranti, alla presenza di figure istituzionali come il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, il presidente della provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il consigliere Fabio Frullo in rappresentanza del sindaco de L’Aquila, amici e parenti hanno ricordato Luca prima di liberare in cielo grappoli di palloncini bianchi. Nel pomeriggio si terranno i funerali dell’amico di Luca, il 48enne Cristian Gualdi disperso per cinque giorni e morto con lui nella stessa escursione.