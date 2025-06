Addio a Lea Massari, nastro d’argento con un film girato a Rimini

RIMINI. Nella sua casa romana è morta a 91 anni Lea Massari. Anna Maria Massatani, questo il vero nome, era nata a Roma il 30 giugno del 1933. Fu una dei protagonisti del film di Valerio Zurlini “La prima notte di quiete” uscito nel 1972 e girato a Rimini e nei dintorni, dove lavorò accanto ad Alain Delon, interpretando il ruolo di Monica, la compagna tradita del professor Domicini (il protagonista interpretato dall’attore francese). Proprio per quel film Lea Massari ottenne il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista.