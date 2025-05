RIMINI. Un autocarro con targa francese si è ribaltato oggi sulla A14 nel tratto fra Cattolica e Riccione a causa dello scoppio di uno pneumatico. L’uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia stradale. Traffico rallentato per gli interventi di soccorso e di messa in sicurezza dell’autostrada.