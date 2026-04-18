A14, chiusure notturne tra Rimini nord e Rimini sud in entrambe le direzioni

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, in entrambe le direzioni.
Dalle 21 di martedì 21 alle 5 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto Rimini nord-Rimini sud, verso Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Covignano”.
Dalle 21 di giovedì 23 alle 5 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del ponte “sul fiume Marecchia”.