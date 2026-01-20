A14, carico di polli sull’asfalto, traffico in tilt tra Cattolica e Riccione

RIMINI. Traffico in tilt sulla autostrada A14 tra Cattolica e Riccione a causa di un incidente che ha coinvolto un camion adibito a trasporto animali attorno alle 7.30. Il rimorchio si è rovesciato e una parte del carico è finito sulla strada. Dopo il primo intervento condotto da vigili del fuoco, polizia autostradale e mezzi della società Autostrade, la circolazione è potuta ripartire su una sola carreggiata. Si sono però formate code anche di 4 chilometri.

Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Pesaro ed entrare a Riccione per chi viene da sud. Di uscire a Rimini sud e di entrare a Cattolica per chi viene da nord.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO