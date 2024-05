A un anno dall’alluvione, l’estate 2024 lancia il turismo in Romagna: «La vacanza degli italiani» VIDEO

In barba alla scaramanzia. E in una data simbolica, esattamente a un anno dall’alluvione. La Romagna turistica riparte e da venerdì 17 maggio 2024 lancia la nuova campagna di comunicazione con un messaggio semplice ed efficace, «Romagna, la vacanza degli italiani», nato da un’idea di Claudio Cecchetto, Ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema e realizzato dalla casa di produzione Jumpcutmedia di Milano ma con un’anima di Marina di Ravenna. Un concept originale che ribalta il punto di vista della narrazione, affidando non più ai romagnoli, ma ai turisti il compito di raccontare la Romagna, la gioia, il fascino e il divertimento di una vacanza all’insegna del mare, della spiaggia, dello sport, della natura, dell’arte e della cultura. Un territorio che si svela, nelle sue mille sfaccettature, attraverso le esperienze dei visitatori che scelgono la Romagna come meta per il loro soggiorno. Protagonisti della storia sono un giovane sportivo, una famiglia con due bambini, simpatici e vivaci e una coppia adulta. Tutti provengono da Regioni diverse (Lombardia, Veneto e Toscana), si preparano per andare in Romagna dove trovano quello che cercano: i colli per andare in bicicletta, la spiaggia per il gioco e il relax, i musei per ammirare l’arte. Lo spot si chiude con una battuta ironica, come se occorresse ricordare che in Romagna “C’è anche il mare”.

«Lo spot Romagna, della durata di 30 secondi, andrà in onda anche con un 15 secondi per aumentarne la frequenza, a partire da venerdì 17 maggio in concomitanza con la tappa del Giro d’Italia Riccione-Cento fino al 4 giugno, sulle principali emittenti nazionali italiane, accompagnato da una versione di 60 secondi per social e YouTube» afferma Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna. Sarà trasmesso sulle reti Rai, Mediaset e La7, per un totale di 433 passaggi, in abbinamento ai principali programmi di informazione e intrattenimento con un prime time medio del 56%; l’obiettivo è quello di intercettare un pubblico potenziale di circa 23 milioni di spettatori nella fascia di età tra i 25-54 anni. Il mezzo classico della tv sarà affiancato da una campagna social e digital e da una campagna radio sulle maggiori emittenti con ampia copertura delle regioni target”.

Inoltre, da domenica 12 maggio per tre settimane uno spot dedicato è trasmesso sulle reti tv kids con la campagna “Vieni in Romagna”, in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna, Italia in Miniatura, Oltremare, Aquafan e Acquario di Cattolica e nel corso dell’estate si rafforzerà il messaggio “Vieni in Romagna” in collaborazione con Mirabilandia. Già avviata la campagna social, digital e radio a sostegno del target kids, Generazione Z e Alpha attraverso influencer e tiktoker, ospiti del calendario eventi #romagnawow e delle arene estive sulle spiagge.

La comunicazione targata Visit Romagna sarà arricchita, infine, da altre azioni come il progetto Lonely Planet dedicato alla promozione della nuova cartolina dei waterfront e dei nuovi lungomari, attraverso materiali digital elaborati dagli stessi autori Lonely Planet. Per l’intera campagna compresa di produzione spot, messa in onda e pianificazione saranno investiti circa 800mila euro. A rafforzare ulteriormente il posizionamento dell’intera Destinazione la campagna per La Notte Rosa all’insegna dello slogan “Weekend dance” con inserti redazionali, advertising dedicata sui diversi media e tabellazioni grandi formati, per la quale è stato stimato un costo complessivo di 180mila euro.