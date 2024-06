Folla, selfie e allenamenti nel terzo giorno di RiminiWellness 2024: in fiera tra foto con i fan e sessioni di allenamento Giulia Calcaterra, ospite di Technogym, e Taylor Mega, ospite di ProUp del gruppo Eurovo. Due influencer e content creator che fanno del fitness uno dei temi principali dello storytelling alle loro ampie community social per promuovere l’esercizio fisico come segreto del benessere.