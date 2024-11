A Rimini vince De Pascale ma domina l’astensionismo: appena il 42,62% degli elettori è andato ai seggi

Rimini premia la coalizione di centrosinistra in un contesto caratterizzato da un forte astensionismo. Hanno votato in 52.329, appena il 42,62% degli aventi diritto. La coalizione di Michele De Pascale ha ottenuto 27.587 voti pari al 53,63%, mentre la squadra a sostegno di Elena Ugolini prende 22.337 voti pari al 43,42%. Il Pd è il primo partito con 19.891 voti pari al 42,16%, 2.137 voti per Alleanza Verdi e Sinistra (4,54%). Per i 5 Stelle 1.825 voti con il 3,87%.

Per il centrodestra, Fratelli d’Italia ottiene 13.281 voti con il 28,15%, mentre Rete Civica Ugolini presidente ha il 5,38% con 2.540 voti e prevale su Forza Italia (2.327 voti, 4,93%) e Lega 2.103 voti (4,46%).