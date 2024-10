A Rimini un presepe di sabbia di almeno 450 metri quadrati: avviso pubblico e contributo di 35mila euro

Il Comune di Rimini ha diramato un avviso pubblico per dare il via al grande presepe di sabbia davanti al mare d’inverno. L’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per disciplinare la concessione di un contributo economico per la realizzazione di un “presepe artistico di sabbia”, con lo scopo di arricchire la programmazione delle iniziative del periodo natalizio e di fine anno: un programma di appuntamenti molto attesi da cittadini e turisti che fanno tradizionalmente di Rimini una delle mete più richieste per trascorrere le festività.

L’avviso pubblico prevede la concessione di un contributo di 35mila euro da destinare, secondo i criteri e le modalità previste dal bando, a chi propone un progetto artistico dal costo complessivo minimo di almeno 50mila euro. Possono beneficiare del contributo economico le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, altre associazioni, fondazioni, comitati e soggetti privati, anche aventi scopo di lucro, esclusivamente nel caso in cui gli eventuali utili ricavati dalla realizzazione dell’iniziativa siano devoluti in beneficenza. Chi si aggiudicherà il bando deve avere comprovata esperienza nella realizzazione di presepi artistici di sabbia da almeno tre anni.

Il Presepe artistico di sabbia dovrà interessare una superficie minima di 450 metri quadrati e dovrà essere realizzato nell’area della spiaggia libera di Piazzale Boscovich, all’interno di una tensostruttura coperta e dovrà essere composto da almeno 15 gruppi scultorei composti da sculture di dimensione variabile fra 1.5 metri e fino a 3-4 m di altezza che andranno ad integrarsi all’interno di un’ambientazione tradizionale natalizia. Gli autori dell’opera devono essere artisti scultori esperti in sculture di ghiaccio/sabbia/pietra/marmo/legno. Il presepe dovrà essere aperto al pubblico tutti i giorni per almeno 40 giorni. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro la scadenza del 23 ottobre.