A Rimini torna “Sapori della Solidarietà”: sfida ai fornelli e beneficenza per i centri Paolo’s Home di Nairobi

Torna anche quest’anno Sapori della Solidarietà, l’iniziativa che unisce cucina, partecipazione e impegno sociale. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 maggio al ristorante Rockisland di Rimini, in una serata all’insegna del buon cibo e della solidarietà concreta. L’evento è organizzato da Cittadinanza Ets, associazione riminese attiva dal 1999 nella cooperazione internazionale, con progetti dedicati in particolare alla salute mentale e alla disabilità nei Paesi del Sud del mondo.

Tre squadre in gara... e il pubblico diventa protagonista

A sfidarsi ai fornelli saranno tre squadre rappresentative del territorio: i bagnini della Riviera insieme al Consorzio Piacere Spiaggia Rimini, una squadra composta da giornalisti e giornaliste di testate locali e, alla sua prima esperienza, un team di negozianti del mondo della moda riminese. Il pubblico non resterà semplice spettatore: sarà infatti chiamato ad assaggiare i piatti e a votarli, contribuendo così a decretare il vincitore della serata.

Solidarietà al centro della serata

Il cuore dell’evento resta però la solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi “Una nuova luce negli occhi”, a sostegno delle mamme di bambini e bambine con disabilità seguiti nei centri Paolo’s Home di Nairobi. Uno dei momenti più significativi della serata sarà la proiezione di un video realizzato dal giornalista Francesco Cavalli, dedicato alla storia di una delle mamme coinvolte nel progetto: un racconto diretto che restituisce l’impatto concreto del sostegno garantito anche grazie a iniziative come questa. L’evento si inserisce inoltre nelle attività di sensibilizzazione del progetto Bridges, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (CUP n. E41B25000530009).

Info e prenotazioni

La cena è a offerta libera, con contributo minimo di 40 euro per gli adulti e 20 euro per ragazzi e ragazze fino a 12 anni. I posti sono limitati e le prenotazioni sono già aperte. Per informazioni e prenotazioni: info@cittadinanza.org o 342 5695222.