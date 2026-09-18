A Rimini, la casa è sempre più cara: “Per 60 metri quadri servono oltre 12 anni di stipendio”

Cara casa quanto ci costi. È quello che pronunciano i riminesi ogni volta che si trovano davanti ad un notaio per un rogito. Perché Rimini è tra le città con gli appartamenti più cari. Lo dice l’analisi del Sole 24 Ore, su elaborazione dati della Qualità della vita, che pone la capitale italiana delle vacanze balneari al quinto posto in Italia, dietro solo a Roma (prima), Venezia, Firenze, e Napoli, ma davanti a Milano e Bologna. Costano così tanto le abitazioni a Rimini che, secondo lo studio del “Sole”, per acquistare un appartamento di 60 mq in zona semi centrale ci vogliono 12,23 anni di stipendio (12,71 anni a Napoli, 13,66 Firenze, 14,61 Venezia, 15,16 Roma, 11,83 Milano, 9,66 Bologna). Un parametro, quello dei 12,23 anni di stipendio, che supera di gran lunga il livello di stress abitativo che la Commissione europea, nel suo Affordable housing act (la regolamentazione che consente ai Comuni di introdurre limitazioni al fenomeno degli affitti brevi) fissa in 8 anni. E che, quindi, permetterebbe a Palazzo Garampi di intervenire con restrizioni e limitazioni sulle locazioni turistiche, quelle che, secondo gli operatori del settore, penalizzerebbero gli affitti lunghi e di conseguenza le politiche abitative.