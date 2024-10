A Rimini l’edizione 2026 di “Routes Europe”, il salone sui nuovi servizi aerei

Sarà Rimini a ospitare nel 2026, dal 18 al 20 maggio, Routes Europe, i saloni annuali dedicati allo sviluppo dei nuovi servizi aerei. Oggi l’annuncio, durante Routes World 2024 in Bahrain, che porterà nel capoluogo compagnie aeree, aeroporti e destinazioni, consolidando il suo ruolo come “destinazione leader” nel settore dell’aviazione e del turismo.

Come sottolineano gli organizzatori, la città “sta vivendo una crescita sostanziale come destinazione turistica, grazie a importanti investimenti in attrazioni culturali e infrastrutture. Offre una miscela unica di bellissime spiagge e borghi storici”. L’aeroporto Federico Fellini, proseguono, è “un fattore chiave dello sviluppo turistico della regione”, con partnership con 11 compagnie aeree che servono 16 destinazioni. Attualmente è “in fase di ammodernamento” e “l’ambizioso masterplan” si Airiminum, la società che gestisce lo scalo, mira a “potenziare le proprie infrastrutture. Dunque, ospitando Routes Europe 2026, Rimini, sottolinea il direttore di Routes Steven Small, potrà espandere la propria area di connessioni e “rafforzare il suo ruolo nell’aviazione europea”. Si tratta, commenta l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, di “un’opportunità fondamentale” per l’Emilia-Romagna e la rete regionale dei suoi aeroporti, per “rafforzare il nostro posizionamento come destinazione turistica leader nel mercato globale e raggiungere risultati migliori di internazionalizzazione dei passeggeri e dei flussi turistici”.

Routes, sottolinea, è “una piattaforma globale per sviluppare una politica integrata per i nostri aeroporti, stimolare nuovi investimenti, aumentare la nostra attrattività, valorizzare i distretti turistici, promuovere la nostra offerta multitematica rivolta sia al turismo di piacere che a quello business, e, non ultimo, comunicare la sostenibilità e l’innovazione dei nostri prodotti chiave”.

Soddisfatto anche il sindaco Jamil Sadegholvaad: negli ultimi anni, ricorda, Rimini è diventata “una capitale turistica europea che unisce anima e modernità e ha l’ambizione di volare ancora più alto, grazie soprattutto allo sviluppo del suo aeroporto e dei suoi collegamenti con gli aeroporti di tutto il mondo”. Dello stesso avviso l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci: “Siamo molto orgogliosi di ospitare Routes Europe nel 2026 per promuovere il nostro aeroporto e la città di Rimini. Il nostro obiettivo è aumentare i collegamenti aerei diretti”.