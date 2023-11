A Rimini insediata la nuova questora Olimpia Abbate: “Delitto di Pierina, lasciamo lavorare gli investigatori”

Per la seconda volta consecutiva la Polizia di Stato di Rimini ha una guida in rosa. Da oggi infatti si insedia in piazza Bornaccini il nuovo questore Olimpia Abbate, che prende il posto di Rosanna Lavezzaro. E subito deve fare i conti con la vicenda della morte di Pierina Paganelli, il cui autore non ha ancora volto e nome. In merito non si sbilancia: “Per il momento so quanto letto sulla stampa, Procura e investigatori stanno lavorando alacremente e occorre lasciarli fare. Spero ci siano risultati nel minor tempo possibile”. Essere la seconda questora fa doppiamente piacere ad Abbate, sottolinea questa mattina, tailleur blu e camicia bianca, durante il primo incontro con i cronisti accolti con una citazione di Massimo Troisi: “Siete tanti a scrivere ma io sono una a leggere”. Emerge insomma la sua origine campana, è nata nella provincia di Caserta, anche se il suo ultimo incarico è stato a Pistoia in Toscana. Doppiamente soddisfatta, si diceva, perché “succedo a una collega molto brava, che ha lavorato molto bene e poi perchè noi donne siamo tante e stiamo arrivando ad avere posti di responsabilità”. Tra le priorità del suo mandato fissa giovani, fasce deboli, donne e famiglie, movida, anche se, precisa, è “la prima volta che vedo la città” e solo da oggi iniziano gli incontri ufficiali con le altre Istituzioni e può cominciare a tastare con mano la situazione, anche quella del corpo. “Ho grande entusiasmo e voglia di conoscere la città.