A Rimini impennata di cremazioni: “Ceneri in mare, centinaia ogni anno”

Custodirle in casa per mantenere sempre vivo il ricordo della persona amata. O disperderle in mare per volontà del marito o del genitore che non c’è più. Sono in continuo aumento i riminesi che ricorrono alla cremazione una volta defunti. E sono tanti quelli che decidono di far spargere le proprie ceneri in Adriatico.
«Dal 2018, quando abbiamo preso in gestione il sevizio di cremazione presso il cimitero Monumentale – spiega Matteo Nucci, responsabile, per conto della società Altair, del forno crematorio di Rimini, attualmente spento per lavori di manutenzione -, abbiamo visto aumentare di un buon 30% la clientela. E devo dire che su trenta impianti attivi che abbiamo in Italia, quello di Rimini, dopo quelli in Lombardia e Piemonte, è senza dubbio quello che ha avuto un trend di crescita maggiore. Basti pensare che siamo passati dalle 6 cremazione quotidiane degli ultimi anni alle 8 del 2025». Oggi però l’impianto è fermo «perché dopo un lungo periodo di funzionamento, il forno lavora dal lunedì al sabato ininterrottamente per l’intero anno, è necessario cambiare i mattoni refrattari», precisa Nucci.
«Nel frattempo, in queste due settimane di stop, le salme sono state trasferite in un’altra nostra struttura, a Cervignano del Friuli, per essere cremate: ma già martedì l’impianto riprenderà a funzionare regolarmente».