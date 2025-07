«A Rimini il festival della canzone Italiana»

«Che emozione sarebbe festeggiare il ritorno del Festival della Canzone Italiana a Rimini?». La proposta della candidatura questa volta arriva da Cristiana Maceroni, responsabile nazionale Turismo PSI e vicesegretaria provinciale. «A 90 anni dal primo evento organizzato nel parco del Kursaal nell’estate del 1936 - scrive l’esponente socialista -, la banda della “ Città di Rimini” potrebbe inaugurare la manifestazione canora italiana più importante in una nuova cornice e nella visione di un turismo musicale internazionale. La nostra Rimini in Eurovisione!

La canzone italiana ha un’eco senza tempo: a Parigi sul Bateaux Mouches si cena accompagnati dalle note di “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno, “Sono un Italiano” di Toto Cutugno, “Se m’innamoro” dei Ricchi e Poveri».

Come punto di forza, Maceroni ricorda che «l’accoglienza turistica romagnola continua a fare scuola nel mondo: la Rimini per tutti è multiforme e trasversale: non solo la Riviera del divertimento, delle spiagge chilometriche ma anche la Riviera delle vacanze con i bambini, dello sport all’aria aperta, dei grandi eventi fieristici e congressuali, delle tradizioni del territorio e della cultura. Dal mare alla collina, passando per città d’arte e borghi storici, Rimini con i suoi 2145 alberghi si conferma una capitale del turismo in grado di garantire un numero complessivo di letti pari a 143.115 , che rappresentano il 50% di tutta la Regione. I nuovi collegamenti dell’aeroporto Fellini hanno migliorato le connessioni con l’Europa: Rimini non solo provincia d’Italia, ma città d’Europa. Candidare Rimini a nuovo contenitore e palcoscenico della musica italiana è una sfida affascinante da accogliere senza riserve, secondo noi socialisti. “Vola solo chi osa farlo” e Rimini può osare. Il Festival può tornare a volare dalla Romagna “in un cielo blu, dipinto di blu”.