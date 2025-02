A Rimini i campionati internazionali di giochi matematici della Bocconi: il link per iscriversi ai quarti di finale

Aspiranti geni della matematica, il vostro posto per mettervi alla prova è Rimini. L’Istituto Comprensivo “Centro Storico” di Rimini è lieto di annunciare la riconferma come sede di accoglienza per i quarti di finale e le semifinali dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi: le iscrizioni sono aperte, a ragazzi e adulti, tramite il sito https://giochimatematici.unibocconi.eu/gare/campionati-internazionali (con scadenza 12 febbraio).

Si tratta di un’iniziativa storica volta a promuovere le competenze di tipo logico-matematico degli studenti, in linea con gli auspici di una didattica sempre più orientata verso le cosiddette “STEM” (discipline scientifico-tecnologiche) e che consente di cimentarsi nel “gioco” della matematica a tutta la cittadinanza. I quarti di finale si svolgeranno online il 28 febbraio mentre la semifinale del 15 marzo avrà luogo alla scuola secondaria “Panzini” in largo Gramsci.