A Rimini ecco il gelato Hallelujah per il Giubileo con base di gianduia, nocciole e cioccolato realizzato da una gelateria siciliana

Il Gelato del Giubileo è fatto con una base di gianduia, nocciole variegate e cioccolato puro. La Gelateria Ritrovo Orchidea di Oliveri, in provincia di Messina, ha primeggiato in un concorso durato due giorni che ha visto gareggiare 32 gelaterie provenienti dall’Italia e da altri sette paesi europei. La ricetta del Gusto Hallelujah diventa quindi ricetta ufficiale Gusto dell’anno 2025 in vista della XIII edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale in programma il prossimo 24 marzo. Il contest, indetto da Artglace al Sigep di Rimini ha visto la proclamazione dei vincitori. I fratelli Alessandro e Vincenzo Squatrito con la loro ricetta hanno vinto la medaglia d’oro messa in palio. La giuria ha scelto in base a gusto e struttura del prodotto.

L’edizione 2025 del Gelato Day è particolare perché è eccezionalmente dedicata al Giubileo ed è patrocinata dal Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dell’Italia. I festeggiamenti dalla giornata inizieranno già domenica 23 marzo con l’offerta del Gusto dell’Anno ai pellegrini presenti in piazza Pio XII, nei pressi di piazza San Pietro, insieme a una raccolta di fondi per beneficenza, e sarà proposto in tutte le gelaterie europee aderenti all’iniziativa in base alla ricetta ufficiale dei fratelli Squatrito che potrà anche essere reinterpretata dai maestri gelatieri con ingredienti e ispirazioni del loro territorio.

Ieri intanto al Sigep è stato anche proclamato il vincitore del Campionato Italiano Brewers Cup 2025. Si tratta di Andrea Batacchi, fiorentino di 27 anni. Sul secondo e terzo gradino del podio sono saliti Gabriele Pezzaioli, bresciano di 26 anni, e Luana Lazzarone, torinese di 30 anni. Per quanto riguarda il CIGS - Campionato Italiano Coffee In Good Spirits, andato in scena sempre a SIGEP World, la medaglia d’oro è andata ad Andrea Villa, 44 anni di Lesmo (MB). Secondo e terzo posto a Marco Poidomani, 49 anni di Modica (RG), e Luigi Cippone, 35 anni di Bari.