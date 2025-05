Il Campus di Rimini dell’Università di Bologna amplia la sua offerta formativa con il nuovo percorso di laurea, in lingua italiana, in Management dell’Ospitalità, pensato per rispondere alle esigenze del settore turistico e alberghiero con un approccio innovativo e multidisciplinare. «La lingua italiana porta con sé una cultura e come tale va anche preservata e proposta. Questo aspetto è stato di recente sottolineato da diversi studiosi che evidenziano l’importanza della diversità linguistica, senza sottovalutare il ruolo dell’inglese per le attività commerciali, ma evitando una preponderanza che penalizzi altre lingue» – afferma la professoressa Maria Gabriella Baldarelli, promotrice del corso.

Il nuovo percorso di studi attivo da settembre 2025, inserito nell’ambito della laurea in Economia dell’Impresa, offre una formazione completa che combina competenze economiche, gestionali, giuridiche e contabili con una specializzazione nel settore dell’ospitalità. L’obiettivo è preparare professionisti capaci di operare in strutture ricettive, aziende crocieristiche, ristorazione e turismo, fornendo strumenti avanzati per la gestione finanziaria, il controllo di bilancio e la sostenibilità aziendale.