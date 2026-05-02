A Rimini ecco i Bikini Boat nell’invaso del ponte Tiberio: “Serviamo dalla colazione alla cena”

Rimini
La flotta è composta da sei imbarcazioni ma si partirà all’inizio con tre e si potranno usare anche per colazioni, aperitivi, cene o momenti di team building
La flotta è composta da sei imbarcazioni ma si partirà all’inizio con tre e si potranno usare anche per colazioni, aperitivi, cene o momenti di team building

La piazza sull’acqua e il Ponte di Tiberio come la Senna o il Tamigi. Da vivere dalla colazione alla cena sotto le stelle cullati dalla corrente e serviti e riveriti dai ristoratori e dagli esercenti del Borgo. Andrea Mazzoli e la moglie Silvia Oprisan ci lavorano da oramai quattro anni, ma dopo una lunga gestazione, i Bikini Boat “assaggiati” a Giardini d’Autore costituiranno un unicum in Italia che Rimini è pronta a godere e offrire a residenti e turisti per esperienze uniche. Di cosa si tratta? «Di eleganti imbarcazioni rotonde pensate per vivere l’acqua in modo innovativo. Le avevo viste su alcune riviste a Dubai, in Svizzera e in Germania e fisicamente a Londra e nel 2022 abbiamo pensato alla nostra piazza sull’acqua e ci siamo messi al lavoro. E’ stata una trafila lunga, abbiamo sputato sangue con certificati, permessi e disegni vari, ma finalmente ci siamo» rivelano con orgoglio Mazzoli e Oprisan, che scendono quindi nel dettaglio: «Sono imbarcazioni a tutti gli effetti, con un diametro di poco più di due metri e mezzo e un concept esclusivo forte di un tavolino centrale tondo ideale per la socializzazione con comode sedute per sei persone, illuminazione con luci a led, un elegante ombrellone per copertura e un motore elettrico di movimento con velocità da relax in modalità silenziosa per non disturbare la gente a bordo e le persone intorno e non inquinare. Siamo i primi a proporli in Italia come progetto in esclusiva per Rimini, attualmente partiremo con tre per tutto il week end, ma la nostra flotta è di sei e l’idea di farne un’offerta esperienziale turistica per l’estate da mettere a disposizione del territorio. Vogliamo andare oltre il classico noleggio e costruire sinergie per regalare momenti unici in una zona unica. Abbiamo già contattato le attività locali per proporle in collaborazione: lo schema è che noi noleggiamo e il ristorante, il bar, l’enoteca possano proporre una colazione, un pranzo, un aperitivo, una cena, ma anche momenti di team building volendo».

Famiglie ed eventi aziendali

«Trattandosi di una novità assoluta, possiamo modellarla e tararla anche in base agli spunti e alle esigenze: pensiamo ad esempio a possibili prenotazioni in esclusiva per coppie che vogliano festeggiare momenti speciali o famiglie, ma anche a eventi aziendali o promozionali. A livello di “instagrammabilità” e di promozione sono infatti una bomba. Pensiamo a momenti mirati con degustazioni di vini o di cucina e per questo sono attrezzate all’insegna della grande qualità: sono dotate di piatti e posate da yacht e flute da vino con il gommino antiscivolo da barca. Siamo operativi dal ponte del 1° Maggio, e ci auguriamo venga colta da tutti l’opportunità di farne un valore aggiunto per la città. Inizialmente appunto in tandem con gli operatori, privilegiando i locali e i titolari per creare occasioni per la città» ancora Mazzoli e Oprisan, che hanno pensato davvero a tutto: «La fruizione non intralcerà, né sarà ostacolata dai lavori imminenti al Ponte di Tiberio: ci siamo confrontati anche su questo con gli uffici comunali e trattandosi di imbarcazioni leggere e pratiche per cui stiamo allestendo un pontile ad hoc ci faremo carico di portarle via quando ce ne fosse la necessità».

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