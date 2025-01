Nel corso del 2024, gli agenti della Municipale hanno effettuato 105 sopralluoghi e accertamenti, emettendo 22 sanzioni per violazioni delle norme sulla tutela degli animali e disponendo 4 sequestri amministrativi, a conferma di come anche la tutela dei diritti degli animali sia una priorità.

Ogni anno, il canile Stefano Cerni di Rimini è all’opera per offrire una seconda possibilità ai quattro zampe del territorio, come dimostra anche il bilancio del 2024 stilato dalla struttura. 12 mesi che parlano di un anno particolarmente significativo, con un totale di 52 adozioni, di cui molte riguardanti cani della ‘terza età’, a dimostrazione che non esistono limiti anagrafici per dare o ricevere amore. Oltre alle adozioni, il canile di San Salvatore ha gestito il recupero di ben 221 ‘Fido’, un risultato reso possibile grazie allo sforzo e alla dedizione degli operatori e dei volontari della struttura gestita dalla cooperativa Cento Fiori. Di questi, 115 sono stati restituiti direttamente ai loro proprietari, mentre altri 10 sono stati accolti a seguito di rinunce di proprietà, evidenziando la necessità dell’importanza di sensibilizzare la comunità a una scelta consapevole prima di adottare un animale.

Anche i felini della città beneficeranno presto di un’importante novità grazie all’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo gattile in via Maderna, nella zona di San Martino in Venti. Un’opera molto attesa dalla comunità e dalle associazioni animaliste, il cui cantiere partirà ad aprile 2025, con termine dei lavori e consegna dell’immobile previsto per il mese di ottobre.