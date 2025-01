A Rimini 2 incidenti mortali nel 2024: minimo storico dal 2000 ad oggi

“I numeri forniscono solo parzialmente l’impegno a cui le donne e degli uomini del Corpo di Polizia Locale sono chiamati quotidianamente - commentano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini – Se infatti il report ci riconsegna infatti le proporzione della mole di lavoro e della varietà di servizi a cui il personale fa fronte, dalle statistiche non può emergere la complessità del contesto in cui i nostri agenti si muovono, anche in considerazione di un quadro normativo e legislativo che non agevola gli enti locali e le sue articolazioni”.

Ore di servizio a presidio della viabilità, a tutela della sicurezza di chi si muove sulle strade del territorio e per potenziare la sicurezza urbana: un ventaglio di attività a tutto campo quello che quotidianamente vede impegnati gli uomini e le donne del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rimini, fotografata dai dati del consueto report annuale relativo al 2024.

Nell’ambito dell’attività di sicurezza stradale sono stati 95.816 i veicoli sottoposti a controllo nel corso del 2024, mentre 11.815 i servizi di viabilità e le intersezioni stradali presidiate. I controlli alcolimetrici effettuati sono stati 3.268, con 243 sanzioni penali, 213 sanzioni amministrative e complessivamente 407 patenti ritirate. Sedici infine gli automobilisti trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Nel 2024 sono stati 1.263 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale. Due i sinistri mortali (uno in meno dello scorso anno), minimo storico dal 2000 ad oggi (nel 2000 furono 29, 12 nel 2010).

Sono stati invece 714 i sinistri con feriti, 547 infine gli incidenti senza feriti.

53 gli incidenti che hanno coinvolto soggetti trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito (47) o dopo aver assunto droghe (6), più del doppio rispetto al 2023 (25). A 38 persone è stato contestato il reato di omissione di soccorso.

Le violazioni al codice della strada sono state 101.424, in gran parte (70.559) accertate attraverso l’ausilio della strumentazione elettronica, come autovelox in sede fissa, vista red semaforici, speed scout. Un dato su cui influisce l’entrata a regime nel 2024 della nuova Ztl Rimini Nord a protezione della fascia turistica del Parco del mare tra Rivabella e Torre Pedrera e che ha fatto registrare da primavera a settembre circa 40mila sanzioni.

Tra gli accertamenti effettuati su strada dalle pattuglie, si segnalano le 1.101 violazioni relative all’utilizzo di veicoli senza revisione, 299 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 220 sanzioni per uso del telefonino alla guida e 315 sanzioni per veicoli senza assicurazione.