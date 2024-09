A 18 anni ubriaco alla guida con il foglio rosa: niente patente per 3 anni

Non aveva nemmeno conseguito la patente, ma già guidava dopo aver bevuto: pizzicato dagli agenti della polizia locale, ora dovrà aspettare i 21 anni per poter ottenere il titolo di guida. Protagonista della vicenda un neodiciottenne pizzicato dagli agenti della polizia locale che, nella notte fra venerdì e sabato, lo avevano fermato a un posto di blocco nella zona di via Tripoli nel corso dei controlli sugli automobilisti del fine settimana. Il ragazzo, in possesso del foglio rosa, è risultato positivo al pre-test ed è così stato sottoposto al controllo con etilometro, dal quale è emerso che il suo tasso di alcol nel sangue era superiore a 0,50 g/l, quando invece le norme prevedono che debba essere pari a zero. Il giovane è stato così sanzionato e segnalato agli organi competenti e non potrà conseguire la patente per i prossimi 3 anni. Nel complesso sono state 10 le patenti ritirate dalla polizia locale nel corso delle attività del fine settimana: i conducenti avevano tassi alcolici accertati tra 1,20 e 1,48 g/l. Quantità tali da far scattare automaticamente anche i procedimenti penali. In un caso un 33enne è stato sanzionato, oltre che per lo stato di ebbrezza accertato dall’etilometro, anche per la sospetta assunzione di sostanze stupefacenti.