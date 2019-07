Rimini: Zamboni e Nada a "Percuotere la mente

RIMINI. “Gli angeli sopra Berlino. La nostra vita all’ombra del muro”. Questo il titolo dell’evento presentato dall’associazione culturale Interno4 e Comune di Rimini nell’ambito di Percuotere la mente e atteso per questa sera (martedì 23 luglio) alle 21.15 alla Corte degli Agostiniani di Rimini. In occasione del trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, e in contemporanea con la mostra “Revolutions” attualmente allestita nelle sale di Castel Sismondo, un concerto spettacolo con musiche e letture di Massimo Zamboni, Nada, Angela Baraldi, NicoNote.

Sul palco saranno accompagnati da Gigi Cavalli Cocchi, Cristiano Roversi, Erik Montanari e accolti dalle scene a cura di Lu Lupan, cellula della Mutoid Waste Company.

L'intervista a Massimo Zamboni sul Corriere Romagna oggi in edicola.