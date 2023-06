Rimini, viabilità rotatorie quasi pronte

Procede la messa in sicurezza della Statale all’altezza dell’aeroporto di Miramare. È infatti in fase avanzata il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria tra la Ss 16 e via Cavalieri Vittorio Veneto, opera funzionale alla messa in sicurezza e alla fluidificazione di uno snodo viario a ridosso dell’aeroporto di Miramare. Dopo aver interessato la parte a mare della Statale, le lavorazioni ora si sono spostate sulla massicciata lato monte che permetteranno di completare la nuova infrastruttura, compresa la segnaletica, entro la fine dell’estate.

L’intervento è stato finanziato attraverso le risorse del Fondo sviluppo e coesione per un investimento complessivo di 1 milione 150mila euro e rappresenta uno step del piano di interventi destinato a potenziare l’accessibilità del centro abitato e dell’aeroporto. Prevista inoltre la realizzazione di un collegamento pedonale tra la Ss 16 e la via Losanna e di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclo-pedonale sempre su via Losanna.

Verso Rimini nord

Sono nella fase iniziale i lavori per la realizzazione della rotatoria al capo opposto della Statale, all’incrocio tra l’Adriatica e via Verenin Grazia. Il cantiere, affidato lo scorso aprile, prevede la creazione di una rotatoria nell’intersezione stradale attualmente regolata da uno svincolo a raso a tre rami. Le lavorazioni, frenate a causa del forte maltempo del mese scorso, si stanno concentrando sulla realizzazione della nuova strada che collegherà la rotatoria al nucleo di abitazioni presente, per poi entrare nel vivo nelle prossime settimane. Anche questa opera è totalmente finanziata attraverso il Fondo sviluppo e coesione per 1 milione e 820mila euro e consentirà di mettere sicurezza un collegamento tra la zona monte e mare di Rimini nord.

Operazione “Bigno”

È già aperta da un paio di settimane la nuova rotatoria nell’intersezione fra le vie Flaminia e Circonvallazione Meridionale (ex Bigno). Non appena completate le ultime rifiniture, a partire da luglio entrerà in funzione la nuova mobilità, che permetteranno l’introduzione del doppio senso di marcia su via Flaminia e su via Circonvallazione, con l’obiettivo di fluidificare il traffico anche in corrispondenza di viale Tripoli e via della Fiera.

Parallelamente proseguono la manutenzione e l’asfaltatura di oltre una cinquantina di strade con una particolare attenzione alle zone a monte della Statale. Sono inoltre partiti i lavori che interessano i marciapiedi lato monte di piazzale Cesare Battisti, nel tratto dall’incrocio con la via Giovanni XXIII verso la stazione.

I prossimi interventi coinvolgono il Ponte degli Scout e il Deviatore Marecchia. Lo sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, riassumendo l’andamento dei cantieri cittadini (altro articolo in pagina). «Parte di una programmazione che per l’estate prevede l’avvio di nuovi cantieri, primo tra tutti quello che porterà alla realizzazione della nuova piscina comunale a Rimini nord – argomenta -. E ancora, sono in previsione la riqualificazione del Ponte degli Scout e la realizzazione del ponte ciclo-pedonale sul Deviatore Ausa, infrastruttura che permetterà il collegamento tra la Grotta rossa e la zona a mare della Statale».