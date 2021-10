Rimini. Vacanza a 1 euro a notte, ma tutta in diretta

RIMINI. Torna a far parlare di sé lo “Stupido Hotel”. O, meglio, la fantasia del suo direttore Fabio “Siva”, che per la stagione estiva 2022 propone a tutte le coppie una vacanza di 5 giorni a 1 euro a notte a patto che gli ospiti accettino di essere in diretta streaming 24 ore al giorno. Quest’estate “Siva”, durante il soggiorno riminese di Vasco Rossi, aveva manifestato l’intenzione di regalare a Vasco il dominio www.stupidohotel.com.

Esperimento unico

«Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere – osserva Fabio -. Offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy».

Il “Grande fratello in albergo” «si svolgerà al quarto piano, che verrà isolato dal resto dell’hotel – spiega -. In tre camere verranno installate tre telecamere, nella quarta verrà allestita la sala regia, in cui ci sarà anche la voce che presenterà e commenterà la diretta streaming. Un’altra telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E un’altra verrà installata nel terrazzo, dove ci saranno gli sdraio, gli ombrelloni e una vasca idromassaggio per quattro persone. Toglieremo le porte delle camere e stabiliremo alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile».

Un’idea «unica a livello mondiale – rivendica -. In Giappone, quattro anni fa, lo hanno fatto proponendo una vacanza a una persona singola per 100 yen. Ma che cosa succede quando molte persone, tutte differenti e ciascuna con il proprio percorso, vengono messe assieme durante le loro vacanze?».

La diretta streaming sarà multipiattaforma: «24 ore al giorno su Twitch – aggiunge -, 12 su YouTube, 2 ore su Facebook, e stiamo progettando quelle sugli altri social network. La visione sarà riservata ai maggiorenni. Però il sesso sarà comunque vietato, per questioni legate alla censura».

Casting in corso

E mentre Fabio è al lavoro con una parte dello staff del Grande fratello per preparare la documentazione e le liberatorie necessarie, hanno preso il via le prenotazioni per il casting delle coppie.

«Ho già ricevuto una ventina di messaggi nelle prime due giornate, fra cui quelli di un paio di influencer – anticipa -. Ricontatteremo tutti con una videochiamata a sorpresa per fare il casting vero e proprio».

Chi fosse interessato si può proporre telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al 393.2910000, inviando una e-mail all’indirizzo stupidohotel.rn@gmail.com, o inviando un messaggio attraverso la pagina Facebook “Stupido hotel”.