Uomo in bicicletta travolto e ucciso da un'auto a Rimini

RIMINI. Una Fiat Punto lo ha travolto mentre stava andando in bicicletta lungo via Popilia, all'altezza di Italia in miniatura, un tratto a quell'ora già particolarmente buio. Soccorso dal 118, ai medici era apparso subito gravissimo già ieri sera verso le otto, quando è avvenuto l'incidente. Stabilizzato sul posto, era stato trasportato in condizioni disperate al Bufalini di Cesena. Questa mattina è arrivata la notizia più terribile: non ce l'ha fatta ed è morto. Non aveva documenti con sé e la polizia stradale sta tentando di identificarlo: potrebbe avere un'età inferiore ai 40 anni ed essere di origine dell'Est.

